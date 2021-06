Nel giorno di San Pietro e Paolo

Disagi per centinaia di automobilisti reatini

Disagi per i tanti pendolari eretini e reatini che si trovano a dover raggiungere la Capitale e peggio ancora a dover far ritorno. Oggi pomeriggio martedì 29 giugno al casello autostradale di Fiano Romano-Passo Corese si è registrato oltre un chilometro di coda in quanto la struttura è ancora aperta solo parzialmente, nonostante siano trascorsi una decina di giorni dall’incendio sulla diramazione Roma Nord della A1. La situazione è divenuta più critica nel giorno di San Pietro e San Paolo, santi patroni della capitale, giorno di gite fuoriporta per i romani, e sono centinaia le auto rimaste bloccate in fila