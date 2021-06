Servizi ambientali: sciopero generale nazionale il 30 giugno

Mercoledì 30 giugno sciopero generale nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del settore dei servizi ambientali: a proclamarlo sono Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Al centro della protesta: la correzione immediata dell’articolo 177 del codice degli appalti che mette a rischio migliaia di posti di lavoro nel comparto. I sindacati spiegano che l’articolo in questione, “le cui proroghe applicative scadranno a fine anno, obbliga le aziende concessionarie ad esternalizzare l’80% di tutte le attività, anche nei casi in cui le stesse vengano svolte direttamente dal proprio personale, azzerando di fatto un servizio essenziale per le comunità locali. La norma impatta pesantemente sui costi economici, obbligando le aziende a spezzettare rapidamente il servizio con gare al ribasso, e costi sociali, anche in previsione della perdita dei posti di lavoro e dell’applicazione contrattuale non di settore che ne deriverebbe”.

Fp Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti ricordano come il comparto dei servizi ambientali sia “stato fondamentale durante il lockdown e abbia permesso al Paese, nel momento più duro, di continuare a conferire rifiuti senza nessun rallentamento del servizio di raccolta e di pulizia delle città”. La politica, secondo i sindacati, deve intervenire immediatamente, per tutelare la qualità del servizio per i cittadini e la garanzia del posto di lavoro per gli addetti.

Saranno garantiti i servizi essenziali, come raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti di mense e ospedali, case di cura e riposo, comunità terapeutiche, pulizia delle aree di mercato, raccolta di siringhe e disinfestazione. Prevista la turnazione dei lavoratori che devono adoperarsi per i servizi di cui sopra, come a Fara Sabina, Montelibretti, MonteFlavio, Morlupo, in base anche a quanto indicato dal Gruppo Avr che si occupa dei servizi ambientali in questi comuni.