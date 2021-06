Ieri pomeriggio intorno alle ore 18 è morto un cittadino di Montelibretti di 64 anni.

Poco prima era finito in una scarpata con la sua macchina che aveva preso fuoco. Purtroppo non è riuscito a mettersi in salvo. Sarà l’esame autoptico a fornire ulteriori informazioni sul decesso.

Sul posto sono giunti per i rilievi del caso i carabinieri della locale stazione.