Le prime a insospettirsi sono state le figlie perché sempre più spesso in casa dell’anziano genitore sparivano banconote nascoste in una credenza. I sospetti sono diventati una certezza, quando l’assistente infedele è stato prima ripreso da una telecamera nascosta e poi “pizzicato” coi soldi segnati.

Così martedì 9 marzo gli agenti del Commissariato di Tivoli hanno denunciato un 50enne di nazionalità romena badante presso un pensionato 94enne per furto aggravato commesso da abuso di relazioni domestiche. Un caso risolto nell’arco di 24 ore da parte degli uomini della Squadra Investigativa diretta da Paola Di Corpo.

Tutto è iniziato lunedì 8 marzo, quando le figlie dell’anziano si sono presentate presso gli uffici di Largo Salvo D’Acquisto per denunciare un ammanco totale di circa 20 mila euro dal conto corrente del pensionato. A detta delle donne, i furti in casa erano iniziati da quando il badante romeno assisteva il 94enne e le banconote venivano prelevate dall’interno di un vano della credenza del salotto dove il paziente era solito tenerle ben nascoste all’interno di una cartellina. Per questo i familiari dell’anziano avevano deciso di installare una telecamera foto-trappola in un mobiletto porta tv del salone, proprio di fronte alla credenza.

In tal modo le figlie del 94enne avevano avuto la conferma ai loro sospetti perché il sensore ha immortalato il 50enne prelevare i soldi indisturbato approfittando del fatto che l’anziano era affacciato alla finestra. Fonti di prova inequivocabili per i poliziotti che dopo aver raccolto la denuncia nella stessa giornata di lunedì 8 marzo sono passati all’azione, hanno fotocopiato le banconote, annotato i numero di serie riconsegnandole ai familiari per riposizionare i contanti all’interno della cartellina dentro la credenza.

Martedì mattina il badante romeno si è presentato a casa del paziente per l’assistenza domiciliare dalle 9,30 alle 12,30 e nel frattempo i poliziotti si sono appostati sotto casa in abiti civili. Una volta terminato il turno e sceso in strada, il 50enne è stato pedinato e poi fermato dai poliziotti dopo che i familiari avevano accertato l’ennesimo ammanco. Il badante stava per salire in auto, è stato bloccato e perquisito: all’interno del portadocumenti nascondeva una banconota da 50 euro fotocopiata.