Quella che si appresta a finire in archivio è una stagione di trionfi per lo sport tiburtino. La Tivoli Calcio ha conquistato la storica promozione in Eccellenza, la Kenyu Kai Italia di karate ha partecipato con successo ai Campionati Internazionali giapponesi, La scuola di boxe “Time to Move” ha ottenuto un titolo regionale, l’azzurro Roberto Colazingari ha confermato il titolo di campione del mondo di canoa, l’Andrea Doria è rimasta in serie B2 nazionale di volley femminile, Aurora Tofani ha ottenuto la maglia azzurra nel padel e la Nordic Walking “Valle dell’Aniene” è sempre più gruppo leader della disciplina con i suoi viaggi per il mondo, l’ultima avventura ha avuto come teatro il Nepal. Lo sport tiburtino è, quindi, davvero ricco di talenti e società impegnate con successo anche oltre i confini nazionali. Il prossimo anno dovrà essere una stagione di conferme per tutti gli azzurri tiburtini, come Siria Chiacarella e Leila Argint nel karate, anche loro sicuramente pronte a conquistare nuovi importanti traguardi sportivi.

Fernando Giacomo Isabella