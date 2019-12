Tibur Volley appagata a metà 

E’ stata per la Tibur Volley, impegnata in diverse categorie, un turno di campionato molto altalenante con vittorie e sconfitte. La formazione femminile, impegnata in serie D, ha perso il suo match interrompendo lo score positivo. Invece la Prima Divisione maschile è riuscita a vincere la sua gara contro la formazione di Zagarolo. L’andatura altalenante, in alcune giornate, è tipica di un percorso di crescita dovuto a team molto giovani che devono affrontare squadre parecchio competitive. “Abbiamo – ha affermato il presidente Rondinone- attraversato alti e bassi, vittorie e sconfitte. Sappiamo di dover confrontarci con avversari determinati e competitivi. Lo stesso andamento- ha proseguito- della formazione di serie D femminile e della squadra di Prima Categoria maschile lo hanno avuto le nostre squadre giovanili, che hanno alternato vittorie e sconfitte”.

Fernando Giacomo Isabella