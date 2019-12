E’ stato l’anno degli sport estremi

L’attuale anno sportivo che molte soddisfazioni ha regalato allo sport tiburtino, è stato caratterizzato dalle performance di successo degli sport estremi. Infatti, la scuola di skate diretta dall’istruttore Corsi ha riportato in auge una disciplina molto apprezzata dai giovanissimi fin dalle sue origini. Altro sport estremo capace di regalare risultati davvero molto positivi è senza dubbio la canoa con il campione del mondo Roberto Colazingari, che sarà impegnato nella prossima stagione con l’europeo destinato ad aprire la porta delle olimpiadi in programma a Londra. Inoltre, è necessario anche citare anche la scuola di boxe della palestra “Time to Move”, che ha conquistato un prestigioso titolo reginale dimostrando ancora una volta le sue qualità eccellenti.

Fernando Giacomo Isabella