L’Andrea Doria sfida la Volley Friend 

Dopo uno start di stagione complicato l’Andrea Doria, team impegnato nel campionato nazionale femminile di serie B2, è riuscito a trovare gioco e risultati conquistando ben tre vittorie. Impegno, determinazione e qualità hanno permesso alle tiburtine di esprime completamente il loro potenziale. Nel prossimo match della stagione, l’Andrea Doria affronta la Volley Friend e dovrà confermare i progressi dimostrati nelle ultime uscite. Il team è atteso da una gara certamente non semplice, in un campionato lungo e molto competitivo. “Affrontiamo – ha affermato coach Guzzo- una formazione giovane e tanto combattiva. I nostri prossimi avversari hanno rispetto a noi un punto di vantaggio e sicuramente dobbiamo essere protagonisti di un match positivo. Abbiamo intrapreso un percorso di crescita ed il nostro target è proseguire con questo trend. Serviranno- ha concluso il tecnico tiburtino- impegno e concentrazione, per tutta la partita”.

Fernando Giacomo Isabella