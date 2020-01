Mister Malizia (Nomentum):” Siamo andati oltre le aspettative” 

Il Nomentum, al giro di boa, si è posizionata in piena zona play-off a pochi punti dal trio in vetta al campionato di Promozione. Partito per raggiungere la salvezza la squadra con merito si trova fra le big del campionato e mister Malizia non può non:” essere davvero molto soddisfatto, per quanto è stato fatto finora. I ragazzi sono veramente impagabili, lavorano sempre con grande serietà e qualità. Il nostro è un campionato molto equilibrato e gli scontri diretti saranno determinati, perché sono gare che valgono sei punti. La competizione è aperta per tutti anche le prime due formazioni della classifica, La Rustica e Sant’Angelo, potrebbero entrare nuovamente nel raggruppamento. Disponiamo davvero di un grande gruppo, che ha molta voglia di giocare e vincere, si tratta di una peculiarità determinante. Desideriamo proseguire il nostro cammino straordinario, con qualità e tenacia.

Fernando Giacomo Isabella