I Sindaci a confronto con la Asl Roma 5

Si è tenuto oggi un incontro tra i Sindaci dei sei distretti della Asl Roma 5 (Guidonia, Monterotondo, Tivoli, Subiaco, Palestrina e Colleferro) ed il Direttore Generale della Asl stessa, dottor Giorgio Santonocito.

L’appuntamento è stato promosso dalla conferenza dei Sindaci e si è svolto nella cornice del Convitto Nazionale Amedeo di Savoia di Tivoli. L’obiettivo era quello di stabilire un metodo di lavoro quanto più condiviso possibile.

“Tra i progetti futuri per il nostro territorio spicca quello relativo al nuovo ospedale Tiburtino che servirà molti nostri concittadini. La nostra Amministrazione è perfettamente in linea con questo progetto e metterà in campo tutte le azioni necessarie per arrivare a questo obiettivo. Ringrazio in modo particolare il Direttore Generale dottor Giorgio Santonocito per la disponibilità all’ascolto ed alla collaborazione con tutti i sindaci presenti. Si tratta di un ottimo punto di partenza che è propedeutico al lavoro futuro da svolgere insieme” – commenta sulla sua pagina Facebook il sindaco di Guidonia Michel Barbet.