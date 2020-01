E’ derby fra Andrea Doria e Tibur Volley

La partita clou del campionato di serie D femminile sarà certamente la sfida fra la Tibur Volley e l’Andrea Doria, entrambe alla ricerca di punti importanti. Le prime arrivano dalla sconfitta contro la Giro Volley, team leader del raggruppamento, dove hanno giocato alla pari contro avversarie molto competitive. Le atlete dell’Andrea Doria proveranno a portare a due le giornate senza punti delle rivali, con il target di incrementare lo score in classifica. Comunque, fra le due formazioni oltre i punti in palio c’è anche la supremazia cittadina che non porta vantaggi in classifica, ma offre indubbiamente fiducia e maggiore consapevolezza nelle proprie qualità in un campionato molto lungo. Inoltre, il match mette in sida due società capaci di primeggiare in diverse categoria ormai da molti anni. L’appuntamento con il derby è in programma per domani alle ore diciotto, a Tivoli Terme.

Fernando Giacomo Isabella