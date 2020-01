Fonte Nuova, riapre l’ufficio postale di via Campania

“Abbiamo appreso che la posta di Santa Lucia riaprirà il 20/1/2020 anche se ad orario ridotto per permettere di portare a termine i lavori necessari per il pieno ripristino dei locali”, così si legge sulla pagina Facebook dell’Associazione culturale Pro Santa Lucia.

L’ufficio postale di via Campania è stato chiuso dopo il tentativo di furto avvenuto lo scorso 6 dicembre. I ladri tentarono, infatti, di far saltare il dispositivo Atm esterno saturandolo con del gas. L’esplosione ha provocato dei danni importanti all’ufficio postale che ha dovuto chiudere per lavori di ristrutturazione.