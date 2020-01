Volley Team Monterotondo vittoria a fuga

Lo scontro al vertice fra il Volley Team Monterotondo e Casal Bertone, è stato conquistato dai primi al termine di un match equilibrato e combattuto risolto al tie-break. La formazione di Monterotondo continua a mantenere la vetta riuscendo ad incrementare il gap sui competitor di Casal Bertone, sconfitto sul parquet casalingo con il punteggio di (25/17), (25/27), (25/16), (20/25), (14/16). Ad una giornata dal termine del girone di andata il Volley Team Monterotondo, ha senza dubbio dimostrato di possedere il potenziale per ambire al salto di categoria, sfuggito per un soffio durante la scorsa stagione. In ogni modo, la vittoria contro la diretta rivale pone il team leader in una condizione di fuga, conquistata con uno score perfetto. Infatti, il team in questione ha subito una sola sconfitta finora. La capolista ha due lunghezze di vantaggio su Casal Bertone e Lara Roma, che vantano venticinque punti. A cinque punti di distanza, invece, si trova la Green Volley sconfitta dal team di Monterotondo nel turno precedente.

Fernando Giacomo Isabella