CORONAVIRUS – Un caso positivo a Nerola

Circa 30 minuti fa è arrivata dalla ASL Roma 5 comunicazione al Sindaco Sabina Granieri di un caso di positività al Covid – 19 nel comune di Nerola. Si tratta di un ospite della casa di riposo Maria Immacolata.

Ecco la nota ufficiale diffusa dal Sindaco:

“Sono appena stata contattata telefonicamente dalla Asl . Si conferma il caso covid19 attualmente ricoverato presso la struttura sanitaria. la persona in questione e’ ospite della Casa di riposo Maria Immacolata. Tuttavia voglio rasserenare gli animi di tutti poichè la Asl è già presente con i tecnici presso la Casa di Riposo stanno mettendo tutto in sicurezza come da normativa e stanno effettuando i tamponi. Vi prego pertanto di mantenere la calma e vi raccomando sulle norme di sicurezza. Il Sindaco.”