Fiano Romano: Quarto caso di positività al Coronavirus

Il Sindaco Ottorino Ferilli dal suo profilo facebook:

“Ho appena saputo della quarta persona positiva e, come da protocollo, la ASL ha già avviato le indagini epidemiologiche. Pulizie straordinarie, sanificazione dei luoghi, controlli, servizi sociali attivi e ciò che in questa emergenza è utile fare noi lo stiamo facendo. È necessaria la collaborazione di tutti voi con il rispetto delle misure adottate finora. RESTIAMO A CASA. Non è un nemico semplice da combattere, ne sono pienamente cosciente ma siamo una COMUNITÀ FORTE, COMPATTA e RESPONSABILE. CE LA FAREMO”.