Un infinito grazie alle Gioielleria Bon che ha dimostrato di avere un gran cuore.

Oggi sono arrivate le prime 1000 mascherine da loro donate per il nostri concittadini , che i volontari distribuiranno sul territorio.

Questi sono i gesti che ti riscaldano il cuore in un momento veramente difficile.

Diamo precedenza a chi non ne possiede neanche una.