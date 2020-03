GUIDONIA – Covid-19, l’opposizione chiede al sindaco una sanificazione “vera”

Dal consigliere comunale del Pd di Guidonia Montecelio Emanuele Di Silvio riceviamo e pubblichiamo:

Una nuova sanificazione delle strade e dei luoghi sensibili, ben più accurata di quella in corso: è questa la richiesta che ho inviato ufficialmente al sindaco Barbet. In questi giorni ho ricevuto molteplici segnalazioni da parte dei cittadini di Guidonia Montecelio preoccupati per la scarsa efficacia delle operazioni finora eseguite. Una serie di testimonianze che confermano i dubbi già evidenziati dal sottoscritto in commissione “Sicurezza”. Le modalità operative fin qui messe in campo appaiono in effetti molto lontane dagli standard comuni. Per questo, nello spirito di un impegno comune e senza sosta per tutelare la salute dei cittadini, ho scritto al sindaco Barbet per richiedere la predisposizione immediata di tutti gli atti necessari al fine di organizzare una nuova e più approfondita sanificazione, che stavolta contempli anche gli spazi adiacenti alle farmacie ai supermercati, luoghi attualmente più frequentati, nonché i marciapiedi”.