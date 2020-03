Mentana – 235 autocertificazioni e una denuncia nella giornata di lunedì

Il comando di polizia locale mi ha appena comunicato i dati dei controlli effettuati nella sola giornata di ieri, lunedì 23 marzo, sulle norme del decreto concernente le misure al contrasto del contagio da coronavirus:

-autocertificate 235 persone, frutto del controllo capillare sui cittadini in fila ai supermercati e dei veicoli in strada;

-denunce 1: per non aver dato motivazioni di necessità primaria per spostamento.

Dal 10 marzo a oggi si sono svolte, solo per l’emergenza coronavirus: attività di controllo strade, negozi, pubblici servizi; attività informative dirette o telefoniche; pattugliamento appiedato e in automobile; verifiche dell’isolamento domiciliare; notifiche di atti relativi ai decreti e alle ordinanze.

Questo grazie alla sinergia tra Polizia Locale e Volontari di apparati comunali o di varie Associazioni collegate direttamente al Comune di Mentana.

Solo per dare alcuni numeri del risultato prodotto con parte di questi servizi dal 10 marzo a ieri sera:

903 autocertificazioni;

33 denunciati;

5 veicoli fermati o sequestrati.

Inoltre la Polizia Locale ha anche mantenuto i servizi che svolge quotidianamente al di fuori dell’emergenza.

Rivolgo per questo importante lavoro il mio personale ringraziamento agli Agenti di Polizia Locale e a tutti i Volontari.

Il controllo è importante, ma fondamentale è seguire le indicazioni che provengono dalle autorità sanitarie, sia regionali che del Governo: NON USCIRE DI CASA, se non che per esigenze primarie, indifferibili o urgenti; se costretti ad uscire, mantenere le distanze; seguire le norme igieniche, soprattutto delle mani; non toccarsi occhi, naso e bocca. Queste sono le armi che le autorità competenti in materia sanitaria hanno indicato come utili al contrasto del contagio da coronavirus.

È fondamentale che ognuno le rispetti.

Ricordo che le nostre azioni personali ricadono sull’intera comunità.