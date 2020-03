Monterotondo – Nasce una “moto tosta come dobbiamo esserlo noi”

È nato il progetto “Dream to Liberty”, che prevede la costruzione di una motocicletta particolare “robusta, resistente, tosta… come dobbiamo esserlo noi in questo momento”.

“È un investimento che faccio, un investimento sulla vita, per il futuro.” ci racconta Jonathan Biasciucci, proprietario del Centro Specializzato “06garage” a Monterotondo. “L’idea nasce per dare qualche stimolo in più per il futuro: lavoriamo per un futuro con qualche aspettativa migliore”.

La moto, il cui design è in fase di realizzazione, avrà una grafica particolare e con dei simboli: per assemblarla ci vuole del tempo, si stima un mese o un mese e mezzo, ma l’importante, ci tiene a dire Jonathan, è che la moto verrà presentata solo quando si potrà uscire.

Nel post della pagina di Facebook di “06garage Roma” si legge: