Monterotondo – Un nuovo caso di Covid-19, attualmente sono 18

🦠 1 nuovo caso di positività da Coronavirus nel territorio di Monterotondo: con questo i casi attualmente riscontrati sono 18.🏥 Riconversione del SS. Gonfalone in COVID HOSPITAL: attendiamo aggiornamenti dalla Direzione ASL RM5, al momento rimangono attive le sue funzioni. 💦 Questa sera riprenderemo gli interventi di sanificazione dei luoghi sensibili e in particolar modo nei pressi degli uffici postali.🏤 Domani primo giorno utile per il ritiro delle pensione con scaglionamento in ordine alfabetico.Non affollate gli sportelli, rispettate le indicazioni fornite da Poste Italiane.👮‍♂️ Intensificati i controlli di Polizia Locale e Carabinieri in entrata e in uscita da Monterotondo.📃Sono in corso valutazioni da parte della Giunta Comunale di misure per il pagamento posticipato dei tributi locali e una sospensione delle rette relative ai servizi scolastici.🚶‍♂️La Regione Lazio ha stabilito la possibilità per i ragazzi con patologie psichiche di uscire dalle proprie abitazioni secondo modalità che comunicheremo da domani.💶Infine, al link che segue, troverete delle slide esemplificative sugli aiuti previsti dal Governo a favore di imprese, lavoratori dipendenti e famiglie: http://www.comune.monterotondo.rm.it/notizia/decreto-cura-italia-congedi-parentali-permessi-legge-104-bonus-baby-sitting-per-emergenza-covid-19/Sono giorni difficili, ma vi chiedo un ulteriore sacrificio, rispettate le norme e state a casa. Monterotondo resiste, insieme ce la faremo!

Pubblicato da Riccardo Varone Sindaco su Mercoledì 25 marzo 2020