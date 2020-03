Fiano Romano: “Fiano Romano in rete”, il servizio gratuito di supporto psicologico telefonico

FIANO ROMANO IN RETE | Servizio gratuito di supporto psicologico telefonico

Fiano Romano, 26 marzo, “Stop Corona Virus – Fiano Romano in rete” è il progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute che lega le realtà del territorio a sostegno di: anziani soli, persone con disabilità, persone in isolamento o quarantena a causa del corona virus, persone con fragilità, anziani non autosufficienti. È stato lanciato il 18 marzo e sono state coinvolte diverse realtà del territorio per il sostegno delle categorie sociali più a rischio.

Fiore all’occhiello del progetto è il servizio gratuito di supporto psicologico telefonico. Inizialmente organizzato dal lunedì al venerdì ha subito una modifica migliorativa per rispondere alle numerose richieste ricevute. Il servizio, dunque, sarà attivo sette giorni su sette con una sola differenza: il numero di telefono.

Di seguito i riferimenti per usufruire del servizio: mattina 9:00 – 12:30 / pomeriggio 15:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì al numero di telefono 380 – 2096495 e il Sabato e la domenica al numero 339 – 4389023.

Il Sindaco Ottorino Ferilli: <<una pubblica amministrazione deve poter sostenere i suoi cittadini soprattutto nei momenti più difficili con ogni mezzo e strumento, mi auguro che questo servizio possa essere di sostegno a molti e per diversi motivi; stiamo affrontando un’emergenza che rischia di mettere in serie difficoltà diverse persone ma come Comune ci siamo oggi e cercheremo di esserci anche domani, con tutte le nostre forze>>.