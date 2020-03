Mentana – Tre nuovi casi di positività al Coronavirus

É giunta oggi la comunicazione da parte della Direzione Generale della ASL di 3 soggetti, residenti nel territorio del Comune di Mentana, risultati ieri positivi al tampone naso – faringeo del virus Sars-Cov-2 (COVID-19).

La ASL ci ha comunicato, inoltre, che è in fase di svolgimento l’indagine epidemiologica, della quale si occupa la stessa ASL per competenza.

Sempre la ASL ci ha comunicato che i tre soggetti sono: uno attualmente in isolamento presso il proprio domicilio e riconducibile al precedente filone principale e circoscritto; gli altri due sono stati riscontrati positivi in ospedale e sono ricoverati in ospedale.

La situazione generalizzata sul territorio risulta essere quella di rispetto delle indicazioni decretate.

Le nostre forze dell’ordine e i volontari delle varie associazioni continuano nell’opera di controllo del territorio, anche del controllo di uscite perspese alimentari non necessarie. Opera che può essere totalmente efficace solo se ogni cittadino rispetta precisamente le indicazioni comunicate.

Si continueranno a verificare e sanzionare le situazioni non corrispondenti a ciò che stabilisce il decreto.

SI RACCOMANDA DI RESTARE IN CASA.

SI RACCOMANDA DI NON ANDARE IN VISITA DA PARENTI O AMICI.

Si esce solo per necessità primaria urgente o indifferibile.

L’indicazione principale per il contrasto alla