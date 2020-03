CAPENA, un secondo cittadino risulta positivo al Coronavirus

Il Sindaco di Capena Roberto Barbetti ha annunciato di aver ricevuto comunicazione ufficiale della Asl Roma 4 di un un secondo caso di positività nel comune.

“La ASL ROMA 4 ci ha notificato il secondo caso di Positività al Covid 19 a Capena. Il cittadino sta osservando la quarantena nella propria abitazione ed la Asl ha avviato le opportune indagini epidemiologiche . Siamo in un momento di aumento dei casi che appartengono a contagi delle settimane precedenti Per questo dobbiamo continuare a RESTARE A CASA ED USCIRE PER NECESSITA’ Soprattutto rispettare le distanze, lavarsi sempre le mani dopo le uscite , non toccarsi bocca , naso ,occhi .”