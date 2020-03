GUIDONIA – Covid-19, lo studente in quarantena ora è sotto controllo

Caso risolto dopo l’appello attraverso Tiburno.Tv. E’ quello di Anna Greggi, il Direttore Artistico del Teatro Imperiale di Guidonia che ieri pomeriggio giovedì 26 marzo aveva raccontato la quarantena del figlio 17enne rimpatriato sabato scorso dagli Stati Uniti.

La donna aveva denunciato di attendere da giorni la chiamata della Asl mentre il numero verde dell’Unità di Crisi squillava a vuoto.

“Poco dopo la pubblicazione dell’articolo on line – spiega Anna Greggi – sono stata contattata telefonicamente e mi è stato inviato via mail il link della Asl attraverso il quale scaricare l’applicazione Lazio Doctor per Covid Guidonia.

Ora mio figlio Tommaso due volte al giorno dovrà comunicare la temperatura ed eventuali sintomi.

Dopo cinque giorni di attesa il caso è risolto, ma è chiaro che sia il paziente a doversi attivare pur avendo comunicato a tempo debito il rientro in Italia dall’America”.