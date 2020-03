Il sindaco Luca Branciani ha comunicato:

Cari concittadini, devo comunicare che, pur non trattandosi di un residente ma di un domiciliato, a Montelibretti abbiamo un altro caso di positività al Covid-19.

Vi invito sempre a rispettare le norme, come state già facendo in maniera estremamente seria ed esemplare, e con calma e fiducia usciremo da questo difficile momento. Grazie.

Il Sindaco

Luca Branciani