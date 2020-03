Donato (Setteville Caserosse):” La situazione è complicata e dobbiamo essere realisti”

Con il trascorrere del tempo la ripartenza dei campionati diventa sempre più complicata e, inevitabilmente, si aggiungono nuove difficoltà. Per concludere la stagione agonistica restano da giocare circa dieci gare oltre a playoff, playout e la fase finale della Coppa Italia. Proprio in questo periodo i team affrontano le partite clou della stagione e sfortunatamente in questa occasione sono fermi da molto tempo, con gli atleti costretti a rifare la preparazione fisica. Secondo alcuni esperti per ritrovare la forma servono almeno venti giorni e non siamo dinanzi ad un problema secondario. “Non dobbiamo dimenticare- ha affermato il Direttore Generale Donato del Setteville Caserosse posizionato sul podio nel campionato di Prima Categoria Gruppo E- che noi siamo dilettanti e non professionisti. La situazione è molto complicata, c’è la vicenda legata agli sponsor e quella economica. Noi, siamo sempre in contatto con i nostri tesserati e con loro abbiamo programmato una preparazione, ovviamente, all’interno delle mura di domestiche. Viviamo davvero un momento molto complicato e mostreremo sempre un atteggiamento oggettivo verso tutti. Sono una persona realista e, quindi, affronto la vicenda in modo pragmatico”.

Fernando Giacomo Isabella