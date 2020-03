Fonte Nuova: nessun nuovo contagio, restano 8 i casi in città

Oggi 30 marzo non i registra alcun caso positivo a Fonte Nuova. Lo comunica il bollettino odierno diffuso sulla pagina social del comune.

Abbiamo ricevuto la comunicazione della Asl Roma 5 di nessun nuovo caso di positività nel nostro comune.

tre positivi sono presso strutture ospedaliere, gli altri cinque positivi presenti sul territorio sono in isolamento domiciliare (Nomentana Hospital escluso). E gli altri concittadini in isolamento/quarantena a vario titolo, sono in buone condizioni di salute ed in contatto con l’amministrazione comunale e le autorità sanitarie. in caso di necessità amministrazione ha attivato tutti i servizi di sostegno alimentare e farmaceutico.