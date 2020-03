Da ieri lunedì 30 marzo, circola sulle chat Whatsapp e sui social, un file. IL documento sembra essere a tutti gli effetti il nuovo modello da compilare per gli spostamenti in tempi di quarantena da Coronavirus, ma in realtà si tratta di un Fake

Ricordiamo di non dar credito a file e audio provenienti da catene dai social ma consiglaimo di andare a visitare fonti ufficiali e istituzionali

QUESTO È IL GIUSTO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE SCARICABILE DAI SITI DEL GOVERNO