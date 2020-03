Mentana – L’avvocato Petrocchi devolve i gettoni di presenza maturati alla Protezione Civile di Metana e di Castelchiodato

Nel post dell’avv. Francesco Petrocchi si legge:

Ho appena inviato una nota formale all’ufficio ragioneria, alla segreteria generale e all’ufficio servizi alla persona del Comune di Mentana per devolvere i miei gettoni di presenza maturati dal 2016 ad oggi alla Protezione Civile di Metana e di Castelchiodato.

Al momento della elezione come consigliere comunale ho formalizzato la mia rinuncia all”indennita’ chiedendo agli uffici di tenerli su un capitolo per poi destinarli a fini solidali.

Penso che questo sia il momento giusto per farlo. Si tratta di una piccolissima somma che vuol essere il segno tangibile del mio grazie ai volontari per ciò che quotidianamente fanno per noi.

Potrà essere utile per acquistare mascherine e presidi di difesa per gli operatori o per sostenere famiglie in difficoltà individuate dalla Protezione Civile.

Andrà tutto bene se ciascuno di noi farà la sua parte. Forza Mentana!