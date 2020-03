Subiaco – Donati due ventilatori polmonari all’Ospedale Angelucci

Ospedale di Subiaco: donati 2 ventilatori polmonari

Ospedale di Subiaco: donati 2 ventilatori polmonari Nuova donazione, questa mattina, per l'Ospedale "Angelucci" di Subiaco: due ventilatori polmonari messi a disposizione dalla Banca Centro Lazio Credito Cooperativo e consegnati direttamente al presidio ospedaliero. “Se mettiamo in rete tutte le potenzialità e ci mettiamo a disposizione, si può fare veramente tanto per il territorio. – Afferma il Sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia, che prosegue – Chissà che il gesto della Banca possa essere emulato anche da qualcun'altro. Insieme Subiaco è più forte.”"Ringraziamo sinceramente la Banca Centro Lazio per la vicinanza e la sensibilità dimostrata” ha dichiarato il Direttore Sanitario dell’Ospedale, Franco Cortellessa.

Pubblicato da Comune di Subiaco su Martedì 31 marzo 2020