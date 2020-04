Incidente a Velletri, operaio di Mentana gravissimo in ospedale

Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Velletri, ai Castelli Romani, dove un operaio di Mentana è stato travolto da un autocarro ed è ora in pericolo di vita in ospedale. L’infortunio si è verificato intorno alle 17 del 2 aprile in via Paganico dove l’operaio 58enne, originario della provincia di Cosenza, ma residente a Mentana, era impegnato in alcuni lavori di rifacimento del manto stradale.

Per cause ancora in via di accertamento, l’uomo – che stava eseguendo dei lavori per il rifacimento del manto stradale – è stato travolto dall’autocarro sul quale stava caricando del materiale da lavoro, forse a causa del freno a mano non tirato.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Velletri che hanno fatto i rilievi e ascoltato i testimoni. In condizioni gravissime l’uomo è stato soccorso con l’eliambulanza e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma dove lotta fra la vita e la morte.