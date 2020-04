Tivoli, sono venti le persone attualmente positive

Tivoli, 04 aprile 2020 – I dati forniti dalla Asl Roma 5 per la giornata di oggi portano a 20 il numero delle persone che risultano attualmente positive al Covid-19 nel territorio di Tivoli, un numero che va letto al netto purtroppo delle tre persone decedute. Occorre precisare che, contando anche i decessi, il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza è di 23 persone e non di 24 come comunicato due giorni fa, in quanto la Asl ha specificato che una operatrice sanitaria, già data come contagiata, è risultata, invece, negativa al secondo tampone.

Per quanto riguarda la situazione di quarantene e isolamenti, il risultato tra coloro che sono entrati e coloro che sono usciti da questi due particolari regimi, è di 56 persone in quarantena fiduciaria domiciliare e 30 in isolamento (ossia: coloro che si sono posti in autoisolamento o perché sono rientrati da un viaggio in un Paese estero, o perché ritengono di essere stati a contatto con qualcuno poi risultato positivo al nuovo Coronavirus e che spontaneamente comunicano alla Asl la loro condizione), per un totale di 86 persone.

“Abbiamo chiesto alla Asl di poter avere a disposizione anche il numero delle persone che in queste settimane di emergenza sono nel frattempo guarite dal Covid-19”, spiega il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, “ci aspettiamo nei prossimi giorni di poter comunicare anche questo dato”.