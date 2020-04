Fiano Romano – Altro positivo al COVID-19, il totale è di 8.

Da poco la ASL mi ha comunicato di un’altra persona risultata positiva. Le condizioni di salute sono buone e anche questa persona era già in quarantena e sotto controllo medico.

8 le persone positive nella nostra Comunità.

Vi do qualche informazione utile PER CAPIRE MEGLIO; ognuno ne tragga poi le dovute conclusioni.

Nelle ultime settimane sono stati più di 550 i controlli effettuati dalla Polizia Locale e circa 70 le sanzioni emesse. Soltanto stamattina su 30 controlli, 3 multe fatte.

C’è un problema di fondo che probabilmente qualcuno fatica ancora a comprendere.

Medici, infermieri, operatori sanitari sono tutte PERSONE che ogni giorno, e in forme diverse, ci dicono di RESTARE A CASA.

Non sto parlando di politici; parlo di persone che restano accanto a chi muore per questa malattia o a chi guarisce e con le lacrime torna a casa.

Continueremo a fare controlli e a sanzionare, anche dando seguito a diverse e DETTAGLIATE SEGNALAZIONI che sono pervenute nelle ultime ore alla mia attenzione, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Mi spiace e mi disturba molto il fatto che in una situazione così drammatica e difficile si debba impiegare personale per CONTROLLARE chi proprio non riesce a rispettare le regole.