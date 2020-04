Guidonia Montecelio – 3 nuovi casi positivi al COVID-19 in isolamento domiciliare.

La Asl Roma 5 mi ha informato che in data odierna ci sono stati tre nuovi casi positivo al Covid 19 nella nostra Città. Le tre persone sono in isolamento presso il proprio domicilio. Come da prassi sono partiti gli accertamenti sanitari sui contatti avuti da questa persona. Sale, quindi, compresi i due decessi, a 71 il numero dei contagiati a Guidonia Montecelio. Ci sono, però, anche delle buone notizie che ho il piacere di comunicare, dal 27 marzo ad oggi 5 aprile, 99 persone sono uscite dalla quarantena, si tratta di soggetti negativi che, però, erano stati a contatto con i malati e, quindi, la Asl aveva previsto la quarantena anche per loro. Il dato in questo senso ci parla in totale di 132 persone dall’inizio della pandemia che sono uscite dalla quarantena. Attualmente le persone negative in quarantena sono in totale 94. A loro e, soprattutto ai contagiati, va il mio augurio e quello dell’Amministrazione Comunale di uscire al più presto da questa condizione.

Ripeto nuovamente che è fondamentale in questa fase RESTARE A CASA al fine di limitare le possibilità di contagio.

Ricordiamo, inoltre, i contatti per l’emergenza:

Protezione Civile Guidonia risponde h24 al numero 0774301520

Croce rossa di Guidonia Montecelio servizio NON SEI SOLO 800908484

Supporto psicologico telefonico 800954948

Consulto medico telefonico al numero 800 954 930

☎ Numero Verde Regione Lazio 800 11 88 00

👩🔬Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASLRoma5 335 8722896 e 335 6198190

🖥 email unitadicrisi@aslroma5.it