L’amministrazione comunale di Fonte Nuova comunica di essere stata informata da Poste italiane s.p.a che l’Ufficio Postale di Santa Lucia rimarrà chiuso per lavori dal 3 LUGLIO al 3 AGOSTO.

Per tanto l’Ufficio Postale a cui far riferimento è quello in località Tor Lupara che osserverà il seguente orario lavorativo: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:20 alle 19:05 ed il Sabato dalle 08:20 alle 12:35.