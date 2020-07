Monterotondo – 40enne arrestata dai Carabinieri, dovrà scontare 4 anni per droga.

I Carabinieri della Stazione di Monterotondo hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza del Tribunale di Roma, una 40enne delle Filippine, residente a Monterotondo, che deve scontare diverse condanne per violazione della legge sugli stupefacenti.

La donna infatti era rimasta coinvolta in più di una indagine per la detenzione e lo spaccio di droga tra il 2016 ed il 2019. Tutti fatti accaduti nella Capitale, dove evidentemente la donna si portava per consumare i reati per i quali è stata condannata definitivamente, allontanatosi dalla sua residenza di Monterotondo.

I Carabinieri, ieri pomeriggio, hanno sottoposto la 40enne agli arresti domiciliari nella sua abitazione, dove dovrà scontare la pena di 4 anni.

010720