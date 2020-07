Export Flying Desk Lazio: appuntamento per le imprese

Il 7 luglio c’è un appuntamento online per il programma “Export Flying Desk Lazio”, incontri “virtuali” one-to-one, promossi da ICE Agenzia, in collaborazione con Regione Lazio, Tecnopolo S.p.A., Unioncamere Lazio, finalizzati a supportare l’internazionalizzazione delle imprese del Lazio. Il rendez-vous, a causa dell’emergenza sanitaria, è strutturato in incontri settimanali one-to-one che si svolgono ogni martedì da remoto, della durata di 40 minuti, tra funzionari esperti ICE e aziende laziali interessate. Agli incontri partecipano anche i rappresentanti dei partner del Sistema Lazio.

Sono già stati due gli appuntamenti, con il coinvolgimento di

14 imprese dalle esperienze di internazionalizzazione, per spiegare all’azienda che si avvicina per la prima volta ai mercati esteri come avere un approccio vincente.

Gli incontri offriranno la possibilità di conoscere nel dettaglio l’offerta dei servizi di ICE-Agenzia e la programmazione degli interventi di internazionalizzazione promossi dal sistema regionale. Per chi è intenzionato a saperne di più, bisogna prenotare il proprio appuntamento con Export Flying Desk Lazio attraverso la piattaforma apposita cui si accede dal sito www.ice.it.