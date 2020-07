Villa Gregoriana, al via le aperture serali

Quattro sabati di aperture serali per la Villa Gregoriana, al via Lucciole per Lanterne. Il parco archeonaturalistico gestito dal Fai sarà visitabile da sabato 4 luglio al 15 agosto, dalle 19.15 alle 23.15.

“Nelle ore più belle e piacevoli dell’estate – spiegano dal FAI -, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica, una visita speciale all’ombra degli alberi monumentali, consentirà ai partecipanti di attraversare il giardino sulle orme dei viaggiatori che per secoli sono rimasti affascinati dall’unicità della Villa”.