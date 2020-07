CASTELCHIODATO – Il motociclista non è in pericolo di vita

Non è in pericolo di vita il ragazzo che è stato coinvolto nell’incidente stradale di venerdì 3 luglio a Castelchiodato intorno alle ore 15. È ricoverato con diverse fratture al Gemelli con una prognosi di 45 giorni, mentre la donna che stava con lui è ricoverata al Sant’Andrea con una prognosi di 30 giorni.

Provvidenziali sono stati i primi soccorsi dati da militari intervenuti sul posto.

L’INCIDENTE NASCE DA UNA MACCHINA IN PANNE

Rocambolesco l’incidente che è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monterotondo che sono intervenuti sul posto. In via Palombarese c’era una macchina in panne con il triangolo di segnalazione. È sopraggiunta in direzione Roma una Fiat Panda che si è arrestata invece di aggirare l’ostacolo e la Nissan Qashqai l’ha urtata leggermente. Un impatto lievissimo paraurti contro paraurti, ma intanto le vetture sono rimaste in mezzo alla carreggiata e quando è arrivata la moto – probabilmente a velocità sostenuta – l’impatto è stato inevitabile e violentissimo.