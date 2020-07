MARCELLINA – Avvicendamento in Giunta

Il sindaco di Marcellina Alessandro Lundini ha comunicato un avvicendamento in giunta. Marco Bottani è il nuovo assessore all’Ambiente e allo Sport al posto di Carlo Passacantilli. “Un impegno che sono sicuro sarà in grado di assolvere con la voglia di fare, la determinazione e lo spirito di squadra di sempre – ha commentato il primo cittadino – Allo stesso tempo rivolgo un ringraziamento all’amico Carlo Passacantilli per l’impegno e la passione che lo hanno contraddistinto nel percorso fatto insieme in questi anni”.

Bottani aveva lasciato Forza Italia alla fine dello scorso anno ed è entrato nella Lega, vicino al consigliere regionale tiburtino Laura Cartaginese.