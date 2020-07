GUIDONIA – Apre il Tmb, il Gruppo Misto si dice contrario

Dai Consiglieri comunali del Gruppo Misto Guidonia Montecelio Claudio Zarro e Loredana Terzulli riceviamo e pubblichiamo: “No al Tmb, ne’ oggi ne’ mai”. Con questa singola frase e soprattutto senza giri di parole, intendiamo esprimere la nostra totale contrarietà’ alle voci insistenti circa una possibile prossima riapertura dell’impianto di trattamento meccanico biologico a Guidonia Montecelio. Abbiamo letto attentamente l’atto firmato dalla dirigente regionale Flaminia Tosini e per noi il problema non si pone proprio: non ci interessa l’Ato di appartenenza, il fatto che l’impianto chiuderebbe il ciclo dei rifiuti di Roma e provincia messo in ginocchio dagli incendi degli impianti di Albano Laziale e Roma di Via Salaria, o altre considerazioni di questo tipo. La considerazione che facciamo e’ solo ed esclusivamente una: Guidonia Montecelio non deve ospitare ne’ riattivare nessun impianto, ne’ questo da 190.000 tonnellate/l’anno, ne’ altri, anche con un quantitativo diverso. Il nostro territorio ha gia’ dato e continua a dare ogni giorno sotto il profilo ambientale: la discarica dell’Inviolata dal 1987, la Chimeco, la Basf, le cave, il dissesto idrogeolocio e la subsidenza, il cementificio Buzzi Unicem, i roghi quotidiani nelle frazioni di Albuccione, Collina del Sole, Villalba e Villanova. Basta, la parola d’ordine e’ solo una ed e’ il NO al Tmb. Nonostante questa amministrazione dalla cui maggioranza siamo usciti abbia approvato 2 atti per cui non debba entrare in funzione il Tmb, nulla e’ stato fatto a livelli superiori (regionale o nazionale) e ci impegneremo affinché’ si mobiliti con noi tutta l’opinione pubblica. Ricordiamo che a febbraio 2020 presentammo come gruppo misto, in consiglio comunale, una mozione sulla revoca della famosa nota endoprocedimentale sui reperti archeologici tipizzati dell’ex dirigente Ferrucci, mozione prontamente non votata dalla maggioranza m5s. Siamo pronti a scendere in piazza, assieme a tutti i cittadini, per far capire che su questo territorio si deve farla finita di speculare. L’interesse della collettività’ deve superare ora e una volta per tutte l’interesse privato e meramente personalistico. Chiameremo a raccolta le associazioni locali, il Cra, i cittadini dei comuni limitrofi e chiunque voglia unirsi a noi in questa disputa. Stiamo per attivare anche una pagina Facebook dal titolo “No Tmb Guidonia Montecelio” sulla quale riporteremo ogni prossimo passo che intendiamo fare e gli aggiornamenti giornalieri. E’ una battaglia che va al di la’ del colore politico e per la quale ci batteremo ora e sempre. #NOTMB”.