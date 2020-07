Guidonia – Giornata Gratuita del Microchip

L’ Associazione “LA FORCELLA Onlus”, nasce nel 1989. Grazie alla passione per gli animali del presidente attuale, Paola Ruggeri, e di suo marito (e tesoriere), Marco Massimi. Il 12 luglio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 si terrà, in Via delle Magnolie 11 (Guidonia), la Giornata gratuita del Microchip, uno dei più importanti strumenti di identificazione per i cani (obbligatorio per legge).

La Giornata completa la ben più ampia campagna contro l’abbandono e il randagismo che parte da un principio basilare: la buona detenzione degli animali cui si accompagnano dei prezzi accessibili a molti cittadini. Tutto questo è possibile grazie ai negozianti di Guidonia e al contributo economico che forniscono che permette alla ONLUS di impiantare gratuitamente il microchip.

Tra i vari sostenitori dell’evento figura anche il dott. Fabio Cannella del Centro Veterinario Santa Lucia.