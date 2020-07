Castel Madama – Il disagio raccontato dal cittadino

M. C. esprime il suo disagio con una lettera alla redazione web di Tiburno

Salve, vi scrivo per segnalarVi, nella speranza che diate seguito a questa mia segnalazione, la situazione di estremo disagio che viviamo nella nostra zona a Valle Caprara nel Comune di Castel Madama, a causa di continue interruzioni del servizio idrico nella nostra zona.

Da anni lamentiamo una scarsa pressione dell’acqua che, nei periodi estivi, si acuisce e rende quasi difficoltoso riuscire a farsi anche una semplice doccia.

Quest’anno la cosa però è andata ben oltre.

Tutto inizia Giovedì 2 Luglio a seguito di alcuni lavori che ACEA ha svolto a Via della Libertà a Castel Madama (scopriremo giorni dopo che a causa di un tentativo di innalzamento della pressione idrica sono saltati i tubi i diverse abitazioni della zona).

Da quel giorno abbiamo avuto cali notevoli della pressione, fino ad non avere un filo d’acqua per 2 giorni di seguito lunedì e martedì e vederci nuovamente senza un filo d’acqua oggi giovedì 9 luglio.

Malgrado le innumerevoli segnalazioni al numero verde dell’ACEA, aver coinvolto la Polizia Municipale, la segreteria del Sindaco non vediamo ancora nessun tipo di possibile soluzione a questa problematica.

Il problema, a detta dei tecnici ACEA con i quali ho avuto modo di interfacciarmi, è la formazione di aria nei tubi con il conseguente blocco di alcune valvole che si trovano in via della Cese e che vanno a limitare la pressione che va verso le zone di Valle Caprara, di Colle Passero e di Via dei Colli. Il problema si è già presentato svariate volte.

Questa situazione sta esasperando diverse persone che vivono in questa zona ed oltre ciò lamentiamo la totale assenza di evidenze che tale problema è all’attenzione di ACEA.

Nei prossimi giorni faremo un esposto/denuncia ai Carabinieri nella speranza che questo sortisca una reazione ed una presa di coscienza da parte di ACEA.

Il Sindaco ha già provveduto ad inviare ad ACEA ATO 2 una diffida formale ad adempiere e minaccia di procedere per vie giudiziarie.