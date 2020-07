A Nazzano Romano due squadre di terra dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma più i sommozzatori e l’elicottero Vf Drago 58, stanno intervenendo per la ricerca di un elicottero presumibilmente caduto nel fiume Tevere in una zona denominata “Tevere Farfa” nei pressi del ristorante “Piccolo Paradiso. Al momento non sono noti ulteriori particolari.