A Tivoli il volley diventa un Consorzio, Andrea Doria e Tibur uniscono le forze

Uniscono le forze le due società di volley di Tivoli, l’Andrea Doria e la Tibur. Le due realtà, impegnate nella pallavolo femminile e maschile, con oltre 380 iscritti, hanno dato il via al progetto per la realizzazione di un Consorzio in grado di traghettare la fusione tecnico sportiva ed economica delle società.

Le prime squadre delle due società sono impegnate nel campionato nazionale femminile B2, per la femminile, e regionale di serie D nel maschile, oltre a gruppi giovanili di promozione ed eccellenza suddivisi per fascia di età dai 5 ai 19 anni.

La volontà di creazione di un Consorzio, nasce dalla naturale predisposizione di due sodalizi votati alla collaborazione, anziché all’antagonismo, ovviamente anche in risposta al pesante momento che lo sport e le famiglie stanno vivendo in conseguenza dell’emergenza Covid-19.

“Abbiamo la consapevolezza – spiegano Franco Rondinone presidente ASD Tibur Volley e Gianfranco Dragone presidente dell’ASD Andrea Doria Pallavolo Tivoli – che unire le forze oggi sia la strada primaria per portare avanti la comune passione di far fare sport, in un contesto in cui la salute sia al centro delle attività e delle attenzioni, promuovendo e sostenendo la creazione di nuovi rapporti di amicizia nella ricerca del sano divertimento sportivo e sociale. Il nuovo anno sportivo ci vedrà impegnati ad organizzare al meglio le risorse tecniche già presenti nelle società, proponendo attività sportive congiunte ed adeguate ai livelli tecnici espressi, nella speranza di riuscire ad attrarre anche nuove risorse ed atleti nel territorio tiburtino”.

Tra gli obiettivi del Consorzio c’è anche quello di far nascere un polo per la nuova disciplina del Sitting Volley. “ Siamo certi – proseguono Rondinone e Dragone – di riuscire a dare alle aspirazioni sportive dei ragazzi e delle ragazze del territorio il giusto e forte processo di sviluppo dal minivolley S3 sino ai campionati nazionali. Vi aspettiamo in palestra, numerosi e pronti a mettersi in gioco, così come stiamo facendo noi in questo momento”.