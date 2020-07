Tivoli – Convocazione Consiglio comunale in seduta straordinaria venerdì 17 luglio

Il presidente del Consiglio comunale Emanuele Di Lauro ha convocato una riunione dell’assemblea consiliare in seduta straordinaria per venerdì 17 luglio alle 9, a palazzo San Bernardino.

Come ordine del giorno, in prima convocazione, ci saranno i seguenti punti:

– regolamento generale delle entrate comunali;

– regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (Imu) 2020;

– proposta di programma integrato d’intervento ex art. 16 commi 1 e 2 L. 179/1992 e L.R. 22/1997 in località via Tiburto/ largo Saragat in variante al Prg.;

– mozione su “risoluzione problematica roghi tossici”.