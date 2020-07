Ripescaggi Serie D, Tivoli e Real Monterotondo non presenteranno domanda

di Valerio De Benedetti

Tivoli Calcio e Real Monterotondo Scalo non presenteranno domanda per un’eventuale ripescaggio in Serie D (il cui termine scadrà oggi). Diverse settimane fa vi avevamo parlato della possibilità per le due compagini del Nord-Est, di rientrare nella graduatoria per completare l’organico della massima serie dilettantistica. Entrambe le società però, hanno rinunciato a questa opportunità, scegliendo di giocarsi un’eventuale promozione sul campo. Nella prossima stagione sarà ancora più difficile conquistarsi l’accesso alla categoria superiore, in virtù dell’aumento dei gironi, ma Tivoli e Real Monterotondo Scalo intendono essere ancora una volta fra le protagoniste.