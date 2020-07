Tivoli – le richieste dei cittadini di Uniti per Villa Adriana

I cittadini delle associazioni che hanno aderito al comitato Uniti per Villa Adriana hanno redatto alcune mozioni sottoposte ai consiglieri comunali tiburtini. La maggioranza non ha partecipato all’incontro mentre le forze di opposizioni (PD, Una Nuova Storia, Lega, Amore per Tivoli, Fratelli d’italia) hanno risposto all’appello e si faranno carico di portare le istanze in consiglio comunale.

PARCO ANDERSEN

Per riaprire tutto il parco, e valorizzarlo adeguatamente, i cittadini chiedono di velocizzare le procedure per indire un bando per l’assegnazione del parco Andersen entro il 31 agosto, così come già avvenuto per il parco Malala.

RETE FOGNARIA

Uniti per Villa adriana chiede che gli uffici verifichino la situazione della rete fognaria per proporre soluzioni operative, coinvolgendo l’Acea, nella realizzazione della rete fognaria per la zona di Rocca Bruna.

STRADE

Vista la situazione di degrado delle strade del quartiere i residenti chiedono di fissare con Acea la fine dei lavori su via Rosolina entro il 31 agosto, di provvedere entro settembre alla sistemazione del manto stradale su via Rosolina e via di Villa Adriana, prevedere all’idonea segnaletica all’interno del quartiere per consentire ai turisti di raggiungere il sito archeologico.

SPORT

Uniti per Villa Adriana richiede di inserire all’interno del piano triennale delle opere publiche e tra gli obiettivi strategici del Comune, un nuovo campo sportivo per il quartiere. Si richiede, inoltre, di cercare finanziamenti sovra comunali o mutui del Credito Sportivo, per coprire i costi necessari.

I cittadini chiedono al Sindaco ed all’Assessore ai Lavori Pubblici di riferire in consiglio comunale entro il 30 ottobre sui risultati della ricognizione.

PATERNO

Dopo la denuncia di degrado dell’area di Paterno, i cittadini chiedono una serie di interventi dalla pulizia generale alla sostituzione dei pali divelti, la manutenzione dei lampioni, la bonifica dell’area adiacente al distaccamento dei Vigili del Fuoco, l’installazione di un semaforo pedonale sulla via Tiburtina (all’altezza della Banca Popolare del Lazio). In ultimo chiedono anche la risoluzione dei problemi della scuola Montessori, plesso di Paterno, dove alcune aule si allagano quando piove.

RIFIUTI

Altra tematica toccata da Uniti per Villa Adriana è quella dei rifiuti. I cittadini chiedono che venga inserito, di nuovo, nel piano triennale delle opere pubbliche la realizzazione di un’isola ecologica.