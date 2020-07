Il Decreto Rilancio è legge

Diventa legge il Decreto Rilancio, a due giorni dalla scadenza, con una maxi manovra da oltre 55 miliardi di euro che si aggiungono a quelli messi in campo per i Decreti Cura Italia e Liquidità. La cifra complessiva è di 75 miliardi di euro, per affrontare le difficoltà e far ripartire l’economia. Le risorse riguardano: la sanità, con oltre 3,5 miliardi legati anche a assunzioni; la scuola, con 1,6 miliardi per il ritorno in classe a settembre; il lavoro, oltre 25 miliardi, tra sussidi, bonus e congedi. Cinque i miliardi per il turismo, di cui 2,4 relativi al Bonus Vacanze, e anche 3 per salvare (ancora una volta) Alitalia (la cui situazione con il discorso Covid certo non c’entra nulla). Tra le misure particolarmente attese, il super ecobonus 110% per l’efficientamento energetico anche nelle seconde case (non di super lusso) e i bonus per auto e bici elettriche. Entro il 13 agosto, inoltre, per le aziende che hanno avuto un fatturato annuo fino a 5 milioni di euro nel 2019 e che ne dimostrino una perdita di 2/3 ad aprile rispetto allo stesso mese dello scorso anno, sono disponibili finanziamenti a fondo perduto, di cui cinque milioni sono destinati a ditte che si occupano di wedding e intrattenimento.