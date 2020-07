MONTEROTONDO – festeggiamenti e movida davanti a Palazzo Orsini (VIDEO)

MONTEROTONDO – “Tanti auguri” poi urla, schiamazzi, abbracci e la bottiglia utilizzata per fare una “doccia” a tutti gli invitati: è un’ordinaria domenica sera alle porte del Centro Storico di Monterotondo, nei pressi del parco vicino Palazzo Orsini.

Nel video girato ieri, domenica 19 luglio, inviatoci da un nostro lettore è evidente un gruppo nutrito di ragazzi che festeggia tra il muretto e le auto parcheggiate, tutti senza mascherina e senza rispettare alcuna distanza di sicurezza.

Non è un fatto isolato, anzi con la bella stagione la via davanti al Palazzo Comunale di Monterotondo è ormai un luogo di raduno notturno per ragazzi di tutte le età. Un altro video girato la scorsa settimana, sabato 11 luglio, mostra all’incirca la stessa scena, con maggiore presenza di persone: